Na jugozahodu Slovenije zelo visoka požarna ogroženost

Na jugozahodu Slovenije od danes velja zelo visoka požarna ogroženost naravnega okolja, kar je najvišja stopnja požarne ogroženosti. V času razglašene visoke požarne ogroženosti je po vsej Sloveniji prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah, prepovedana so določena vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo, poudarjajo na Upravi RS za zaščito in reševanje. Direktor uprave Leon Behin državljane poziva, naj v primeru, da vidijo dim ali požar, pokličejo 112.

Kot je na novinarski konferenci dejal Behin, so vremenske razmere in stanje vegetacije takšne, da so morali razglasiti veliko požarno ogroženost. Ta z današnjim dnem velja za vso Slovenijo, na območjih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelje - Kozina, Komen, Nova Gorica, Miren - Kostanjevica in Renče - Vogrsko pa od danes velja zelo visoka požarna ogroženost naravnega okolja.

V času velike požarne ogroženosti ogroženosti je po Behinovih besedah po vsej državi prepovedana uporaba odprtega ognja na prostih površinah. »Niso dovoljena kurjenja, pikniki, sežiganja, cigaretni ogorki in vse ostalo, kar ima za posledico odprt ogenj,« je poudaril. Ker je stopnja požarne ogroženosti zelo velika pa so v naravnih okoljih prepovedana določena vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo oziroma vsem, kar bi lahko povzročilo iskrenje. Že iskra je dovolj, da zaneti požar, je poudaril Behin. Omejitev ne velja za urbana, temveč za naravna okolja, kot so njive, travniki, pašniki in gozdovi, je dodal. Na upravi pozivajo državljane, naj v primeru, če opazijo dim ali ogenj, pokličejo številko 112, saj so tako aktivirane vse pristojne službe.