FJK bi se lahko kmalu vrnila na oranžni seznam

Epidemiološka slika v FJK se počasi izboljšuje in je morda že videti na obzorju sprememba barve oz. uvrstitev na oranžni vladni seznam.

Reprodukcijsko število (Rt) se je v zadnjem tednu še občutno zmanjšalo, in sicer z 0,98 na 0,79. Eden od glavnih pogojev je tako krepko izpolnjen, saj je meja za najstrožje ukrepe proti pandemiji reprodukcijsko število 1,25. Prav tako se je občutno zmanjšala incidenca okužb na 100.000 prebivalcev. V preteklem tednu je sicer še bila 331, torej občutno višja od 250 na 100.000 prebivalcev, kar bi omogočalo uvrstitev na oranžni seznam. Toda v zadnjih dneh so se številke vidno izboljšale, kar pa gre morda tudi pripisati nižjemu številu opravljenih testiranj zaradi praznikov. Zdajšnja incidenca se vsekakor giblje okrog 220 na 100.000 prebivalcev in bi bila zadostna za uvrstitev na oranžni seznam. Manj spodbudni podatki sicer prihajajo iz bolnišnic, saj so intenzivne nege zasedene 46-odstotno, ostali oddelki pa 47-odstotno.

Več o tem se bo predvidoma izvedelo jutri, ko bo podatke pregledal tehnično-znanstveni odbor in se bo vlada izrekla o barvah posameznih dežel.