Pirc Musar in Mattarella za ukinitev nadzora na meji

Na današnjem srečanju na Brdu pri Kranju, na katerem je slovenska predsednica Nataša Pirc Musar ob 20-letnici članstva Slovenije EU gostila predsednike sosednjih držav Sergia Mattarello, Alexandra Van der Bellna, Zorana Milanovića in Tamasa Sulyoka, so se predsedniki dotaknili številnih tem, od izzivov, s katerimi se sooča Evropska unija, vse do širitve na države Zahodnega Balkana. Tako Pirc Musar kot Mattarella pa sta v izjavah za novinarje po sestankih omenila tudi problematiko nadzora na meji ter izjemno priložnost Evropske prestolnice kulture, ki jo bo gostila leta 2025 Nova Gorica z Gorico. »Projekt nedvomno simbolizira odprtost, povezovanje in slavi raznolikost,« je dejala Pirc Musar, ki je med drugim izpostavila vlogo manjšin v vseh petih državah, ki so »most med državami«.

Gorico in Novo Gorico je omenil tudi Mattarella, ki se je obenem spomnil slavnosti na skupnem Trgu Evrope / Transalpina pred 20 leti, ko so ob prisotnosti tedanjega predsednika Evropske komisije Romana Prodija padle meje med Slovenijo in Italijo.

Nadzor na meji pa se danes izvaja. Ravno zaradi tega je Nataša Pirc Musar pozvala vse vlade sosednjih držav, tudi slovenske, naj odpravijo nadzor na meji, saj se absolutno podpira polno delovanje schengenskega režima. Popolno podporo schengna je nato v svojem govoru izpostavil tudi Mattarella.