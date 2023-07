FJK: končno strešice na identifikacijski kartici

Sodelavec deželnega svetnika stranke Slovenska skupnost Marka Pisanija Miloš Čotar je končno dobil identifikacijsko kartico oz. »badge« s pravilno natisnjenimi strešicami na imenu in priimku. O tem v tiskovnem sporočilu obvešča sam Pisani, ki je pred časom opozoril na pomanjkljivosti glede strešic, čeprav bi bil moral biti deželni računalniški informativni sistem Insiel po zagotovilih že leta 2017 opremljen za pisanje slovenskih znakov. Takrat je deželni odbornik Pierpaolo Roberti, ki je pristojen tudi za manjšinske skupnosti, dejal, da s težavami ni seznanjen, da pa se bo zavzel za to, da se nemudoma odpravijo. To se je tudi zgodilo in Čotar je dobil na kartici pravilno natisnjene strešice na imenu in priimku.

»Velle est posse, če hočeš, zmoreš,« je dogajanje komentiral Marko Pisani, ki je sicer pohvalil odbornika Robertija, »čeprav ni normalno, da se za to mora zavzeti sam odbornik. Službe, uradi in funkcionarji bi morali to storiti avtomatično, za udejanjanje pravic pa smo vselej odgovorni tudi sami,« je zapisal svetnik SSk, ki poziva vse deželne uslužbence, ki imajo pomanjkljivo zapisane šumnike, da se zglasijo pri pristojni službi in zahtevajo popravek za to, da ne bo zgledni primer ostal osamljen.