Pritožbo Senegala bodo v Lozani obravnavali 8. oktobra

Pritožbo senegalske nogometne zveze (FSF) zoper odločitve o odvzemu naslova afriškega prvaka s strani afriške zveze (Caf) bodo na Mednarodnem športnem razsodišču (Cas) obravnavali 8. oktobra.

Odbor za pritožbe pri Cafu je dva meseca po finalni tekmi celinskega tekmovanja proti Maroku, ki je bila 18. januarja letos v Rabatu, odločil, da je Senegal naknadno izgubil dvoboj z 0:3.

Razlog za takšno odločitev je bila poteza senegalske reprezentance, ki je v sodnikovem podaljšku po dosojeni enajstmetrovki za Maroko pri izidu 0:0 zapustila igrišče, po zapravljeni najstrožji kazni pa se vrnila na igrišče in v podaljšku slavila z 1:0.

Caf je 17. marca zmago uradno dosodil Maroku s 3:0. Senegal je že isti mesec potrdil, da se bo pritožil na Cas, ki je danes sporočil, da bo obravnava na sporedu 8. oktobra.

Ob tem je pojasnil, da FSF, Caf in maroška nogometna zveza (FRMF) niso dosegle dogovora o pospešenem postopku. Obravnava bo potekala za zaprtimi vrati, pri Casu pa so poudarili, da svoje odločitve ne bodo objavili na dan zaslišanja.