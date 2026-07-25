Na Hrvaškem v pričakovanju podražitve omejujejo točenje goriva

Pred pričakovanim zvišanjem najvišjih maloprodajnih cen goriv je hrvaška naftna družba Ina začasno uvedla omejitev točenja goriva na svojih bencinskih servisih. Da bi lahko zagotovili nemoteno oskrbo, je dovoljeno natočiti do 300 litrov na transakcijo, so sporočili iz družbe. Podobno je na nekaterih svojih servisih na Hrvaškem ukrepal tudi Petrol.

»Kot odgovoren dobavitelj je Ina začasno uvedla omejitev točenja goriva na do 300 litrov na transakcijo, da bi ohranila neprekinjeno oskrbo v okoliščinah povečanega povpraševanja zaradi turistične sezone in vse večje negotovosti na mednarodnih trgih,« je objavo povzela hrvaška tiskovna agencija Hina.

Omejitev ne velja za bencinske servise na avtocestah in za oskrbo plovil z gorivom.

Ukrep je začasen, njegov namen pa je preprečiti lokalne motnje v oskrbi, zagotoviti enakomerno porazdelitev in omogočiti dostop do goriva čim večjemu številu strank, so pojasnili v Ini.

Zapisali so še, da rafinerija na Reki deluje stabilno in neprekinjeno ter proizvaja zadostne količine bencina, dizelskega goriva in reaktivnega goriva, sami pa da imajo zadostne zaloge za oskrbo trga v normalnih poslovnih pogojih.

Za podoben ukrep se je na nekaterih svojih bencinskih servisih na Hrvaškem odločil tudi slovenski Petrol. »To odločitev smo sprejeli zaradi trenutnih motenj na trgu, s ciljem enakomernega zagotavljanja stabilnosti oskrbe in dostopnosti goriva vsem strankam na naših prodajnih mestih,« so v družbi pojasnili za spletni portal Index. Dodali so, da gre za začasen in kratkoročen ukrep, ki ga bodo dnevno obravnavali, odvisno od razvoja razmer na trgu.

V Petrolu so še poudarili, da omejitev 300 litrov na transakcijo v praksi ne velja za običajno polnjenje rezervoarjev osebnih vozil, pač pa predvsem za nakupe večjih količin goriva.

Do omejitve točenja goriva prihaja pred pričakovanim zvišanjem najvišjih maloprodajnih cen goriva na Hrvaškem, o katerem naj bi vlada odločala v ponedeljek. Nove cene bodo nato veljale dva tedna od torka dalje.

Po poročanju hrvaških medijev naj bi se liter 95-oktanskega bencina podražil za 11 centov na 1,65 evra, dizelskega goriva za 22 centov na 1,81 evra, modrega dizla za uporabo v kmetijstvu in ribištvu pa za 24 centov na 1,26 evra.