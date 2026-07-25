Najbolj pogosta prekrška sta hrup in neupravičeno zasedanje javne površine

Oddelek tržaške lokalne policije za trgovinski in gostinski sektor je letos med januarjem in julijem izdal 159 sankcij in prijavil dve kaznivi dejanji. Poročilo dela, ki ga je opravila skupina desetih lokalnih policistov, so predstavili včeraj Caterina de Gavardo, v občinski vladi pristojna za lokalno policijo in varnost, poveljnik Walter Milocchi in vodja oddelka Pierluigi Marchetti.

Od 1. januarja do julija je skupina lokalnih policistov odšla na teren 45-krat. »Oddelek želi s svojim delom zaščititi kakovost življenja v mestu, zlasti v predelih, kjer je nočno življenje najbolj živahno,« je povedala de Gavardo, »nadzor smo okrepili aprila in maja, nato pa še od junija dalje v Barkovljah.«

Najbolj pogosti prekrški (48), je pojasnila, so vezani na hrup oziroma hrupno obremenitev okolja in kršenje občinskega odloka v lokalih, kjer je glasba preglasna. Nekateri upravitelji se ne zmenijo za pozno uro, nimajo licence za strežbo alkohola ali brez dovoljenja širijo svojo zunanjo opremo na javno površino, da bi lahko sprejeli več gostov. Teh prekrškov je bilo največ, lokalna policija je zaradi zasedanja javne površine izdala 69 glob. Med najhujšimi kaznivimi dejanji, za katere so redarji storilca prijavili, je točenje alkoholnih pijač mlajšim od 16 let. Prijavo si je zaslužil tudi organizator javnega dogodka, ki ni izvedel predvidenih varnostnih preverjanj in ni imel zato ustreznega dovoljenja.