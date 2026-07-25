Jutri možne močnejše nevihte z nalivi

Ob približevanju ciklonskega območja, ki je nastalo nad zahodnim Sredozemljem, se bo jutri povečala nestanovitnost.

Danes bo prevladovalo sončno vreme, najvišje dnevne temperature bodo do okrog 29 stopinj Celzija.

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte. Arso je za jutri objavil rumeno opozorilo. Na Primorskem in na severozahodu bodo možne krajevne nevihte z nalivi, v šestih urah bo lahko padlo od 20 do 40 milimetrov dežja, na severozahodu od 25 do 50 milimetrov dežja, opozarjajo.