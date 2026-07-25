Odkrivali so naravne lepote in znamenitosti od Celovca do Gorice

S predvajanjem in nagrajevanjem videoposnetkov, ki so jih skupaj pripravili slovenski dijaki s Tržaške, Goriške in avstrijske Koroške v okviru programa Interreg Italija - Avstrija 2021-2027 CAR2GO!, se je včeraj zaključila letošnja poletna šola, ki jo organizira Slovensko deželno gospodarsko združenje (SDGZ) v sodelovanju z Mohorjevo družbo v Celovcu in Deželo Furlanijo - Julijsko krajino.

Po dveh tednih odkrivanja naravnih lepot in znamenitosti od Celovca do Gorice je skupina 18 mladih sestavila štiri promocijske videoposnetke o avstrijskem in italijanskem območju, kjer biva slovenska narodna manjšina. Prvi posnetki so nastali na Koroškem, kjer so dijaki preživeli prvi teden poletne šole, drugi teden pa je potekal med Trstom in Gorico. Videoposnetke so udeleženci včeraj predstavili na zaključnem dogodku poletne šole v Peterlinovi dvorani v Trstu, kjer so tudi delili svoje vtise o čezmejni izkušnji.

Dijaki, stari med 15 in 19 let, so se udeležili tematskih delavnic, vodenih ogledov in raznih dejavnosti na prostem. Na Koroškem je program poletne šole predvideval ogled Celovca, obisk Vrbskega jezera, pa tudi Gospe Svete in Brež. Dijaki so se udeležili tudi pohoda v Soteski Čepi, obiskali so Globasnico in sv. Hemo. Tržaško-goriški del izleta pa je predvideval med drugim ogled Briškovske jame, Napoleonske ceste, Miramarskega gradu in seveda tako tržaškega kot goriškega mestnega središča. Mladi so obiskali tudi slovenski oddelek deželnega sedeža Rai, se udeležili delavnice kuharske šole Ad formandum in pobliže spoznali svet Slovencev v Italiji. Čas pa je bil seveda tudi za zabavo in kopanje.