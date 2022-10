Danes so v Furlaniji - Julijski krajini opravili 773 PCR-testov, s katerimi so odkrili 69 novih okužb. Naredili so še 964 hitrih antigenskih testov, s katerimi so odkrili še 222 novih okužb.

Na intenzivni negi se zdravi devet pacientov (včeraj osem), na drugih oddelkih pa jih je 194 (včeraj 190). Danes ni umrl nihče s potrjeno koronavirusno okužbo.