FJK: število okužb poskočilo

Danes so v Furlaniji - Julijski krajini opravili 9.651 testov na koronavirus, s katerimi so odkrili kar 2044 novih okužb. Naredili so 4.035 PCR-testov, s katerimi so odkrili 317 novih okužb in 5.616 hitrih antigenskih testov, s katerimi so odkrili še 1.727 novih okužb. Število okužb je poskočilo: včeraj so zabeležili 356 novih okužb, v nedeljo pa 910 novih okužb.

Na intenzivni negi se zdravi osem pacientov (eden manj kot včeraj) na navadnih oddelkih pa jih je 159 (štirje več kot včeraj). Covidu ni podlega nobena oseba.