FJK »trdnjava« desnice

V Furlaniji - Julijski krajini je desnosredinska koalicija še izboljšala državni volilni izid, saj si je (ob skoraj dokončnih izidih) prislužila približno 50 % glasov, medtem ko je za levosredinsko koalicijo volil približno vsak četrti volivec. Tudi v FJK so Bratje Italije Giorgie Meloni prva stranka, z nekaj več kot 30 % glasov tako v senatu kot v poslanski zbornici. Sledijo Demokratska stranka (18,2 %), Liga (11%), naveza Akcija-Živa Italija (8,2 %), Gibanje 5 zvezd (7,4 %) in Liga (11 %) in Naprej, Italija (6,4 %).

Politična slika se je v primerjavi z volitvami iz leta 2018 precej spremenila tudi v naši deželi, ko je največ glasov za poslansko zbornico prejela Liga (25,86 %), ki ji je za ovratnik dihalo Gibanje 5 zvezd (24,27 %), medtem ko je Demokratska stranka osvojila 19,99 % glasov. Za stranko Naprej, Italija se je tedaj odločilo 11,82 % volivcev, za Brate Italije pa 5,44 %. Naj še spomnimo, da pred štirimi leti stranki Akcija in Živa Italija nista obstajali, predvidoma pa sta letos odtrgali več glasov Demokratski stranki.

Tako kot v Italiji je tudi v FJK letošnje volitve zaznamovala nizka volilna udeležba, ki je znašala 62,21 %, medtem ko je bila leta 2018 75-odstotna. Največji odstotek so zabeležili na Pordenonskem (69,07 %), sledijo videmska (66,85 %), goriška (66,15 %) in tržaška (61,04 %) pokrajina.

Naj spomnimo, da bo po novem FJK zastopalo osem poslancev v poslanski zbornici, štiri senatorji pa v senatu.