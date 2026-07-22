Italijansko ministrstvo: Na izkaznici naj piše Briščiki

Italijansko Ministrstvo za notranje zadeve podpira zahtevo zgoniške občanke Katrin Štoka, da se na njeni elektronski osebni izkaznici »izvirno slovensko ime« vasi Briščiki zapiše v celoti.

O napaki, ki se je pojavila ob izdaji dvojezične elektronske osebne izkaznice, na kateri je pisalo Frazione Borgo Grotta Gigante - Bri, smo v Primorskem dnevniku poročali prejšnji teden. Potem ko je presenečeno opazila, da je slovensko ime njene vasi postalo Bri, je Katrin Štoka zahtevala ponovno in brezplačno izdajo izkaznice. Z Občine Zgonik pa so pojasnili, da je ministrstvo pred nedavnim določilo, da se pred ime vasi na osebnih izkaznicah doda zapis »naselje» (»frazione«, kot je zapisano na izkaznici Katrin Štoka) oziroma »kraj» (»località«), zaradi česar se zgodi, da zmanjka prostor za navedbo celotnega imena vasi v dveh jezikih.

Ker je odgovor ni prepričal, je Štoka v torek poslala dopis italijanskemu Ministrstvu za notranje zadeve, Deželi Furlaniji - Julijski krajini ter Uradu Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, v katerem je pojasnila položaj in zahtevala ponovno izdajo izkaznice s pravilno navedenim slovenskim imenom svojega kraja bivanja. Predlagala je, da se besedo »frazione« izpusti, saj bi to omogočilo, da bi se na izkaznico zapisalo slovensko ime v celoti. Poudarila je, da Briščiki niso prevod italijanskega imena vasi: »Gre za izvirno slovensko ime, medtem ko je Borgo Grotta Gigante italijanska različica, uvedena in vsiljena v času fašističnega poitalijančevanja naših krajev.«

Danes je z ministrstva prejela odgovro. Pojasnili so ji, da je za navedbo kraja bivanja na elektronski izkaznici na voljo največ 59 znakov. V primerih, ko podatki presegajo to dolžino, jih je treba nekako skrajšati, zato da se omogoči tiskanje na izkaznico in spoštovanje varnostnih predpisov. Na občini pa lahko ročno spremenijo polje o prebivališču, ko je to potrebno, so še pojasnili z ministrstva. V pismu, ki so ga naslovili tudi na zgoniško občino, so predlagali, da se občanki izda nova izkaznica s celotnim »slovenskim izvirnim imenom Briščiki,« ter da se pri tem izpusti besedo »frazione«.