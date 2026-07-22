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Kronika

V Ljubljani okradli vozilo za prevoz denarja

Do podobnega dogodka je prišlo v ponedeljek v Izoli

STA |
Ljubljana |
22. jul. 2026 | 16:46
    V Ljubljani okradli vozilo za prevoz denarja
    Policisti in kriminalisti iščejo storilce, fotografija je simbolična (ARHIV)
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V nakupovalnem središču BTC v Ljubljani so po neuradnih informacijah STA neznani storilci okradli vozilo za prevoz denarja. Na kraju je več policijskih patrulj, teren pa pregleduje tudi policijski helikopter, so za medije sporočili s Policijske uprave Ljubljana (PU).

Na PU Ljubljana so pojasnili, da so jih okoli 13. ure obvestili o kaznivem dejanju zoper premoženje na območju Most.

Policisti in kriminalisti zbirajo obvestila z namenom izsleditve storilcev. Vse, ki so dogajanje videli oziroma imajo o tem kakršne koli informacije, prosijo, da to sporočijo na interventno številko 113.

O kraji iz vozila za prevoz denarja sicer poroča tudi portal 24ur.

So pa tudi v Izoli v ponedeljek iz vozila za prevoz denarja ukradli gotovino.

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