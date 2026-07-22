Med več kot 500 amandmaji k rebalansu tudi pet Pisanijevih

Protagonist razprav, ki se v teh dneh odvijajo v deželnem svetu Furlanije - Julijske krajine, je poletni rebalans proračuna. Po zaključku splošne razprave so začeli z obravnavo posameznih členov. Kar 1,46 milijarde evrov vreden rebalans, o katerem je pristojna članica deželne vlade FJK Barbara Zilli dejala, da »gleda v prihodnost«, bodo predvidoma dokončno sprejeli v petek. Skupno je bilo vloženih več kot 500 amandmajev k rebalansu; opozicijske sile imajo navadno skromne možnosti za uspeh, saj si praviloma levji delež razpoložljivih sredstev za ukrepe, ki so jih sami predlagali, »porazdelijo« pripadniki vladajoče koalicije.

Med splošno razpravo o rebalansu, ko so pripadniki večine naštevali, kaj vsega je bilo že uresničenega in kaj še bo, iz opozicijskih klopi pa je bilo slišati, kaj vse ne gre in kaj bi bilo treba postoriti, se je oglasil tudi deželni svetnik stranke Slovenska skupnost (SSk) Marko Pisani. Dejal je, da je FJK pred ključnimi izzivi, s katerimi se je treba spopasti s pomočjo novih strategij. Opozoril je na možnost, da bi se v prihodnjih letih razpoložljivost lahko zmanjšala zaradi prepolovitve deleža soudeležbe pri davčnih prihodkih, zaradi česar deželni svetnik lipove vejice meni, da je treba javna finančna sredstva »odmerjati z daljnovidnostjo, da bi lahko bili kos kritičnostim, ki se kljub naložbam iz zadnjih let poglabljajo«.

Med več kot 500 vloženimi amandmaji je bilo tudi pet Pisanijevih, enega od teh je na predlog Stefana Zannierja, ki je v deželni vladi pristojen za kmetijstvo, umaknil, ker ga morajo pristojne službe preučiti s pravnega vidika. Preostali štirje amandmaji deželnega svetnika lipove vejice zadevajo širjenje pokopališča v Podgori, ureditev Parka miru na openskem strelišču, obnovo cerkva in orgel ter kadrovske štipendije za mlade z bivališčem v FJK.

Več v jutrišnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku