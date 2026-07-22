Iz Vatikana demantirali, da bi bil Rupnik oproščen

Iz Vatikana so se po nekajdnevnem širjenju nepreverjenih vesti o tem, da naj bi se z oprostilno sodbo zaključilo sojenje slovenskemu duhovniku Marku Rupniku, ki je obtožen spolnih, psihičnih in duhovnih zlorab večjega števila redovnic, odzvali na te navedbe in jih demantirali. Vodja vatikanskega tiskovnega urada Matteo Bruni je dejal, da je postopek zoper Rupnika še v teku in da sodniki trenutno preučujejo gradivo, ki so ga prejeli od vpletenih škofij, od jezuitov – temu redu je Rupnik pripadal, dokler ga niso izključili, ker ni spoštoval omejitev, ki so mu jih odredili zaradi obtožb o zlorabah –, od vpletenih oseb in medijev.