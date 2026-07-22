Še dober teden ne bo večje vročine

Za sinočnjo hladno vremensko fronto je začel pritekati nekoliko bolj svež zrak. Večje vročine ni pričakovati še vsaj dober teden. Temperature se bodo v prihodnjih dneh, predvidoma do konca julija, zadrževale okrog dolgoletne poletne normalnosti. Občasna pronicanja nekoliko bolj svežega severnega zraka bodo mestoma povečevala nestanovitnost.

Danes bo pretežno jasno. Pihala bo šibka do občasno lahko zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 29 stopinj Celzija.

Od jutri do nedelje bo povečini sončno z občasno spremenljivostjo, ki bo verjetnejša v popoldanskih urah. Nekoliko bolj nestanovitno bo v četrtek in v nedeljo, ko se bosta v naši bližini pomikali vremenski fronti.

V gorah bodo zlasti v četrtek in v nedeljo nastajale posamezne plohe in nevihte, ki se bodo širile nad ostale predele. Temperature bodo podobne današnjim ali rahlo nižje. Noči bodo v primerjavi z minulim dogajanjem kar sveže, čez dan pa se bo živo srebro povsod zadrževalo pod 30 stopinjami Celzija.

Podobno vreme se bo nadaljevalo tudi v prvi polovici prihodnjega tedna, ko bo postopno rahlo topleje.