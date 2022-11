Danes so v Furlaniji - Julijski krajini opravili 769 PCR-testov, s katerimi so odkrili 75 okužb s koronavirusom. Opravili so še 858 hitrih antigenskih testov, s katerimi so potrdili 187 novih primerov okužne.

Na intenzivni negi se zdravi pet pacientov (v petek štirje), na navadnih oddelkih pa jih je hospitaliziranih 235 (v petek 211). Umrle so še štiri osebe s potrjeno koronavirusno okužbo.