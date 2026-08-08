Guccini je v 60. letih odslužil del vojaškega roka pri Banih

Francesco Guccini je poznal Trst in njegovo zaledje. Tu je na začetku 60. let odslužil del vojaškega roka. Nastanjen je bil v veliki, danes zapuščeni vojašnici pri Banih. In ravno s tem povezana anekdota je pred nekaj leti, junija 2020, povzročila med Slovenci v Italiji kar nekaj slabe krvi.

V daljšem intervjuju za dnevnik Corriere della Sera se je Guccini, nekaj dni pred svojim 80. rojstnim dnem, v pogovoru z novinarjem Aldom Cazzullom spominjal tudi tistih mesecev na Tržaškem Krasu.

»Bil sem podporočnik v Trstu: mesečno sem dobival 90.000 lir, od katerih sem pol pošiljal domov, in še 5000 lir dodatka za služenje ob meji. Vzdušje je bilo težko. Ponoči so ščavi, Slovenci, pisali Tito na zidove kasarne,» je dejal Guccini in z uporabo žaljivke na račun Slovencev marsikoga prizadel. Toliko bolj, ker jo je izrekel kantavtor, ki je napisal eno najlepših pesmi o holokavstu (Auschwitz) in neštetokrat javno nastopil proti fašizmu in nestrpnosti

Nekaj dni kasneje je v krajšem telefonskem pogovoru za Primorski dnevnik kolegu Petru Verču dejal, da ni želel užaliti Slovencev. Da so pa takrat besedo ščavi vsi uporabljali v vojašnici pri Banih.

Velika noč na Krasu

S Trstom je povezan tudi jopič, ki ga je Guccini nosil v mladih letih: priljubljeni »eskimo« je kupil na tržnici, ki je takrat polnila Ponteroš, da bi se zaščitil pred močno burjo, ki je fant iz Bologne ni bil vajen.

V Trst se je zagotovo vrnil leta 2012 na povabilo Paola Rumiza in tu preživel kar nekaj dni v družbi tržaških prijateljev in sveže poročene žene Raffaelle Zuccari. Bila je velika noč in druščina je obiskala tudi osmico Vesne in Igorja Miliča v Saležu. Kot je takrat poročal Primorski dnevnik, je Guccini zelo cenil velikonočni »sešivnik s pinco«. Če je kdo upal, da bo tudi zapel katero od svojih priljubljenih pesmi, je bil razočaran, so pa takrat za sproščeno vzdušje poskrbeli Alfredo Lacosegliaz in člani njegove glasbene skupine.