V Furlaniji - Julijski krajini so danes opravili 704 PCR teste, s katerimi so odkrili 46 okužb s koronavirusom. Opravili so še 783 hitrih antigenskih testov, s katerimi so potrdili 136 novih okužb.

Na intenzivni negi se zdravi devet pacientov (v sredo jih je bilo pet), medtem ko jih je na navadnih oddelkih hospitaliziranih 296 (v sredo 298). Umrla je ena oseba s potrjeno koronavirusno okužbo.