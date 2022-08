V Furlaniji - Julijski krajini so danes opravili 824 PCR-testov, s katerimi so odkrili 57 novih okužb. Opravili so še 853 hitrih antigenskih testov, s katerimi so potrdili 197 novih primerov okužbe.

Na intenzivni negi se zdravijo štiri pacienti (včeraj dva), na navadnih oddelkih pa je hospitaliziranih 229 bolnikov (včeraj 223). Umrle so tri osebe s potrjeno koronavirusno okužbo.