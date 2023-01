Forbes: Skerljeva malvazija med najboljšimi italijanskimi vini

Na straneh revije Forbes je pred iztekom starega leta ameriški novinar Tom Hyland znova objavil lestvico najboljših italijanskih vin v lanskem letu. »Kot običajno je bilo tudi lani od glave do pete italijanskega škornja na desetine izjemnih vin, tako penečih, belih, rdečih ali rose,« je zapisal v članku, v katerem je naštel kajpak ta, ki jih je ocenil kot najboljša.

In med belimi vini si je v njegovem seznamu mesto zaslužil tudi kraški vinar Matej Skerlj s svojo malvazijo iz leta 2018. Sam jo je opisal kot »očarljivo oranžno vino z nebeškim vonjem kandiranih pomaranč in klementin, ki ga zaznamujejo živahna kislina, čvrstost in čudoviti šarm.« Njegov seznam dopolnjuje kot rečeno še cela vrsta belih, rdečih in penečih vin, ki jih lahko bralci najdejo na spletni strani revije Forbes. Hyland velja za izjemnega poznavalca italijanskih vin, saj je več let odkrival državne vinorodne griče in okoliše, spoznaval proizvajalce in njihove zgodbe ter jih predstavljal svojim bralcem v ZDA.