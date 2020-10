Francija pod udarom, še dva napada

Po jutranjem terorističnem napadu v Nici, v katerem so življenje izgubile tri osebe, več pa je bilo ranjenih, sta se danes zgodila še dva dogodka, ki sta pretresla francosko javnost. V Franciji so zato razglasili najvišjo stopnjo nevarnosti pred terorističnimi napadi.

V mestu Avignon na jugu Francije je danes moški z orožjem grozil ljudem in tudi policijski patrulji, ki je prispela na kraj dogajanja. Policija je moškega ubila, poročajo francoski mediji. Drugih žrtev ni bilo.

V Savdski Arabiji pa je danes savdski državljan na francoskem konzulatu v Džedi z nožem zabodel varnostnika in ga pri tem ranil. Napadalca so že prijeli, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP potrdile savdske oblasti in francosko veleposlaništvo.

Ob 9. uri zjutraj je v Nici napadalec v cerkvi Notre-Dame ubil moškega in žensko, ena ženska, ki je bila huje poškodovana, pa je umrla v baru blizu cerkve, kamor se je zatekla, je sporočila policija. Storilec je najmanj eni osebi prerezal vrat, več ljudi je ranil.

Motiva za napade oblasti niso navedle, vendar pa bi bil lahko povezani z naraščanjem jeze v muslimanskem svetu zaradi objav karikatur islamskega preroka Mohameda v francoski satirični reviji Charlie Hebdo. Francoski predsednik Emmanuel Macron je po krutem umoru z obglavljenjem francoskega učitelja, ker je med poukom o svobodi govora pokazal karikaturo, podprl pravico do objave karikatur, s tem pa sprožil oster odziv v muslimanskih državah. Potekajo protesti, številne države pozivajo k bojkotu francoskih izdelkov. V muslimanskem svetu danes sicer obeležujejo rojstni dan preroka Mohameda.