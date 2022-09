Furlan se je poklonil judovski skupnosti

»Redko se srečamo s fotografsko serijo, katere sporočilnost je od samega začetka skrbno utrjena v vsakem detajlu, od naslova do postavitve. Tovrstna detajliranost je skorajda nujna v primerih, ko se umetnost dotika družbene angažiranosti, natančneje, zgodovinskih dogodkov, ki do sodobnega dne puščajo madež na človeški moralnosti,« meni kustosinja razstave Sara Nuša Golob Grabner. Andrej Furlan v trodimenzionalnih fotografijah (dela so namreč natisnjena na omet) spaja nagrobne kamne judovskega pokopališča v Dolgi vasi pri Lendavi in detajle zapisov iz judovskih matičnih knjig.

Fotografije so pritrjene na šest železniških pragov, ki nakazujejo na Shoah (izgon, pot v taborišče in izbris), ter predstavljene v atmosferi nižje svetlosti prostora, ki oriše prostor refleksije in poglobitve. Serija je obenem pretresljiva in upajoča. Furlanova razstava po oceni kustosinje izžareva premišljen poklon, zavedanje, da so, s fotografijami, vizualizirani dogodki vplivali na celotno človeštvo, neglede na narodnost in versko izpoved in v nadaljnje usmerjajo potek razvoja naše morale in ustvarjanje bodoče preteklosti.