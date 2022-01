Furlanija - Julijska krajina od ponedeljka oranžna

Zdaj je tudi uradno, minister za zdravstvo Roberto Speranza je pravkar podpisal novo uredbo, ki Furlanijo - Julijsko krajino od ponedeljka uvršča na oranžni vladni seznam. Oranžne bodo prav tako dežele Abruci, Piemont in Sicilija. Na rumenem seznamu pa bosta Apulija in Sardinija.

Ob spremembi barve bodo zaostritve ukrepov zadevale necepljene osebe, medtem ko se jim bodo izognili prebolevniki in imetniki covidnega potrdila. Ob omejitvah, ki bodo s 1. februarjem itak stopile v veljavo po vsej državi, od ponedeljka, 24. januarja, necepljeni ne bodo mogli več prečkati občinskih ali deželnih meja, razen upravičencev s samoizjavo in nekaterh izjem. Brez izpolnjevanja pogoja PC bo med drugim v deželah na oranžnem seznamu prepovedan vstop v nakupovalna središča ob praznikih in predprazničnih dneh.