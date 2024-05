Furlanščino govori 444.000 ljudi

V Furlaniji - Julijski krajini in Venetu furlanščino aktivno govori 444.000 ljudi, ta številka pa naraste na približno 700.000, če upoštevamo tiste, ki furlanski jezik le razumejo. Največ govorcev je v osrednji Furlaniji in Karniji, veliko jih je tudi v okolici Vidma, Pordenona in Gorice.

Našteti podatki so rezultat raziskave Tire fûr la lenghe (Pokaži jezik), ki jo je za agencijo za furlanski jezik ARLeF opravil raziskovalni inštitut Ires. Od aprila do junija lani so v ta namen opravili 4300 intervjujev s sogovorniki iz 178 občin, ki so se opredelile za »furlansko govoreče«.

Zbrani podatki tako kažejo, da je furlanščina pomemben del jezikovne in kulturne dediščine FJK. Kar 52 % vprašanih se namreč počuti »zelo« Furlane, ta odstotek naraste na 75, če upoštevamo tudi tiste, ki se počutijo »dokaj« Furlane. Več kot tri četrt vprašanih podpira večje javno financiranje za razvoj jezika.

Furlanščina je v družinah še vedno prisotna, saj jo 51 % vprašanih govori s starši. Jezik pa je razširjen tudi na družbenih medijih in aplikacijah za pošiljanje sporočil, kjer ga v glasovnih sporočilih uporablja vsak četrti. Čeprav uporaba furlanščine v javni upravi ni uveljavljena, 42 % vprašanih meni, da bi morala biti ena od uradnih jezikov na lokalni ravni.