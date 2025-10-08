Furlanski pozdrav zmotil tržaško poslanko

Poslanska zbornica bi morala danes v drugem branju odobriti ustavni zakon, ki v Furlaniji Julijski krajini spet uvaja pokrajine. Glasovanje so naposled preložili. Zadnjo besedo o zakonu bo v prihodnjih tednih vsekakor imel senat, nakar se bo moral deželni svet izjasniti, kako si zamišlja »nove« pokrajine, njihove pristojnosti itd. Deželni zakon naj bi sprejeli enkrat spomladi.

Isabella De Monte zadovoljna

Vlado je na včerajšnji obravnavi zastopal minister za dežele Roberto Calderoli iz vrst Lige, ki je zagovarjal ponovno oživitev pokrajin. V razpravi sta posegli tudi poslanki iz FJK Isabella De Monte in Nicole Matteoni, ki ju je minister na koncu svojega posega pozdravil s furlanskim »mandi«.

Medtem ko je bila Furlanka De Monte, ki po izvolitvi v stranki Akcija in po prestopu v Italijo živo Mattea Renzija pripada sedaj stranki Naprej, Italija, bila zadovoljna s furlanskim pozdravom, tržaška poslanka Bratov Italije Matteoni pa nikakor ne. Calderolija je glasno opozorila, da je »mandi« furlanski pozdrav, nakar je minister priznal, da v Julijski krajini najbrž tega pozdrava ne cenijo.

Začudenje iz Sicilije

Predsedujoči Giorgio Mulè je bil nekoliko začuden nad dogajanji, ko so ga opozorili, da je »mandi« furlanski pozdrav, je šaljivo pristavil: »Veste, doma sem iz Sicilije, in o tem nisem poučen.«