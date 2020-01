G5Z dobilo deželne referente

Pristaši Gibanja petih zvezd so na spletni platformi Rousseau izvolili deželne referente za notranje in zunanje zadeve ter za področje izobraževanja in participacije. Glasovanje se je zaključilo v ponedeljek zvečer. V Furlaniji - Julijski krajini je za mesto referentke za zunanje odnose kandidirala tudi Slovenka Monika Milic, ki pa ni bila izvoljena. Simpatizerji so za ta položaj izbrali Luco Suta iz Pordenona, poslanca v italijanskem parlamentu. Poslanka Sabrina De Carlo bo v Furlaniji - Julijski krajini skrbela za notranje zadeve, za področje izobraževanja in participacije pa bo odgovarjala Rossana Venier.