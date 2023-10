Gambero Rosso nagradil tudi slovenske vinarje

Pri prestižnem italijanskem vodniku Gambero rosso so razglasili vinske kleti iz FJK, ki so si letos prislužile oznako »tre bicchieri«, tri kozarce oz. priznanje za najboljša vina. Ob tem so navedli, da so vinski biseri iz FJK v glavnem beli. Seznam nagrajenih vinarjev je na voljo tukaj.

Več vinarjev s priznanjem je z Brd: s tremi kozarci se lahko denimo ponaša malvazija z letnikom 2022 iz kleti Dora Princica, kot tudi Jermannov vinski blend Vintage Tunina (2021). Briški je tudi chardonnay Riserva 2018 iz oslavske kleti Primosic.

Na Tržaškem med prejemniki uglednega priznanja treh kozarcev najdemo malvazijo (2020) iz kleti Sandija Skerka in vitovsko V. Collection (2016) Benjamina Zidaricha.