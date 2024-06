Gasilci imajo zaradi vremena polne roke dela. Danes od polnoči so prejeli že 161 prošenj za intervencijo v celi Furlaniji - Julijski krajini. Največ prošenj za pomoč so zabeležili v Vidmu, kjer jih je bilo 138, v Trstu 12, v Gorici dve v Pordenonu pa devet. Ob 12. uri so imeli na Videmskem na seznamu še 58 intervencij, v Trstu osem, po tri pa v Gorici in v Pordenonu.