V Porci na Pordenonskem je sinoči okrog 23.45 prišlo do hujše prometne nesreče, v kateri je vozilo zgrmelo s ceste. Posredovati so gasilci, ki so morali prerezati pločevino avtomobila, da so dvignili drog, pod katerim je bil blokiran voznik. Ko so rešili voznika, so gasilci so zavarovali vozilo. Na prizorišču je bila tudi prometna policija.