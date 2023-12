Gasilci so ju rešili iz avtomobila na boku

Danes ob 4.30 je v Porcii na Pordenonskem avtomobil zapeljal s ceste in končal v razstavnem prostoru prodajalne cvetja, kjer je trčil v eksponate in pristal na boku. Gasilci so iz razbitin potegnili dve osebi, pri čemer so morali prerezati in odstraniti vetrobran vozila. Na mestu so jima pomagali reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, ki so ju nato z reševalnim vozilom prepeljali v pordenonsko bolnišnico, kamor so ju sprejeli z rumeno oz. zeleno triažno kodo. Gasilci so zavarovali avtomobil in celotno območje nesreče ter odstranili njene posledice. Na kraju so bili še karabinjerji, ki preiskujejo vzroke nesreče.