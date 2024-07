Gasilci v Kopru iz močno pregretega avtomobila rešili dva otroka

Koprski policisti so včeraj ob 18.33 posredovali na enem od parkirišč pred trgovskim centrom v Kopru, od koder so bili obveščeni, da sta v močno pregretem vozilu zaprta dva otroka. Ker nista mogla odpreti avta, so gasilci razbili šipo in ju rešili. Otroka, stara 8 in 12 let, sta imela povišano telesno temperaturo, v avtomobilu pa so namerili 50 stopinj Celzija.

Odpeljali so ju na pregled v SB Izola. Policisti so ugotovili, da sta ju v vozilu pustila starejša brata, ki sta šla v trgovino. Obveščeni so bili starši. Policisti zbirajo informacije v povezavi s sumom storitve kaznivega dejanja zanemarjenja mladoletne osebe in surovega ravnanja, saj je bilo v zaprtem vozilu življenje obeh otrok ogroženo.

V Marconu pri Benetkah pa se je danes podoben dogodek žal končal tragično. Oče je nenamenoma pustil leto in pol staro hčerko v avtomobilu, medtem ko je šel v službo. Peljati bi jo bil moral v jasli oz. k sorodnikom. Deklico v vroči pločevini so zagledali kolegi in ga nemudoma obvestili. Stekel je proti avtomobilu in jo poskusil rešiti ter poklical na pomoč reševalce. Ves trud, da bi ji pomagali, pa je bil žal zaman, ker je deklica umrla zaradi posledic prevelike vročine.