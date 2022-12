Giacomini se vrača na Urad za slovenske šole

Igor Giacomini se vrača na čelo Urada za slovenske šole pri Deželnem šolskem uradu za Furlanijo - Julijsko krajino, pri vodenju urada pa bo lahko računal na pomoč dosedanjega vršilca dolžnosti Petra Černica. Novico je potrdila generalna direktorica Deželnega šolskega urada Daniela Beltrame in pri tem poudarila, da gre na navadno menjavo položajev na čelu uradov in tudi za krepitev Urada za slovenske šole v luči novih razpisov za zaposlovanje osebja.

V letu 2023, je v pisnem odgovoru na novinarsko vprašanje pojasnila direktorica, se bo namreč povečalo delo za upravljanje rednih natečajev za zaposlovanje učnega osebja na srednjih šolah s slovenskim učnim jezikom, pri čemer je razpis na tem, da se ga objavi v Uradnem listu. Poleg tega bo Deželni šolski urad, potem ko bo razpisal prihodnje deželne natečaje za ravnatelje in vodje uprav na šolah z italijanskim učnim jezikom, moral takoj zatem razpisati tudi enake natečaje za slovenske šole.

Povečanemu obsegu dela mora odgovarjati tudi krepitev Urada za slovenske šole, poudarja Beltrame. »Dr. Giacomini razpolaga z velikimi izkušnjami in upravno kompetenco, ob strani pa mu bo kot tehnični višji uradnik dr. Černic, ki bo še naprej sledil vsem številnim projektom, ki so stekli v letu 2022: mreži za slovenščino v konvenciji z Deželo, prevajanju učbenikov v slovenščino, prevajanju ministrskih in zakonskih dokumentov ter preizkušnjam Invalsi za šole s slovenskim učnim jezikom,« je zapisala vodja Deželnega šolskega urada za FJK.