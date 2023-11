Giorgia Meloni bo prišla v Novo Gorico kar peš

»Kmalu bom tudi jaz obiskala Slovenijo. Priložnost je lahko Evropska prestolnice kulture, ki jo bosta leta 2025 gostili Gorica in Nova Gorica, lahko pa bi prišla v Slovenijo maja, ko bo država obeležila 20-letnico od vstopa v Evropsko unijo«. Tako je dejala italijanska premierka Giorgia Meloni, ki se je v Rimu sestala s slovenskim predsednikom vlade Robertom Golobom. Napovedala je tudi morebiten datum obiska, in sicer 9. maj 2024. Sestanek ni bil dolg, saj je od Golobovega sprejema z vojaškimi častmi na dvorišču palače Chigi do izjav premierjev za medije minila približno ura. Meloni je med drugim povedala, da sta se s slovenskim kolegom pogovarjala o tem, kako okrepiti dvostranske odnose med prijateljskima državama, ki že zelo dobro sodelujeta predvsem na področju energetike, obrambe in infrastrukture. »Na dolgo sva govorila tudi o Gorici in Novi Gorici, ki bosta Evropska prestolnica kulture. To bo odlična priložnost za sodelovanje,« je povedala Meloni.

Manjšini sta jima pri srcu

Tako Meloni kot Golob sta omenila pomen obeh manjšin, ki sta v izjavah za medije prišli celo pred nadzorom na meji. »Tako italijanska manjšina v Sloveniji kot slovenska v Italiji sta nama pri srcu,« je povedala Meloni in napovedala odprtje nekega »stalnega kanala za dialog«. Nekoliko bolj ekspliciten je bil Golob. »Manjšina na obeh straneh meje, ki je bila mogoče v preteklosti vir konfliktov, je danes lahko zgled za mir in sožitje,« je dejal slovenski premier in dodal, da je tema subjektoma treba dati ustrezno mesto v dialogu med državama. Tudi Golob je omenil priložnost, ki jo ne samo za obmejne prebivalce, a za obe državi, ponuja Evropska prestolnica kulture, ter premierko Meloni pobavil v Novo Gorico, kamor »lahko pride peš«.

Govor je bil seveda tudi o nadzoru na meji. »Schengen je bila čudovita pridobitev, ki jo moramo ohraniti. Skupaj smo se obvezali, da se bomo vrnili k prejšnjemu režimu, ko bomo za to imeli primerne pogoje. Z Golobom se zavedava, da je za prosto prehajanje notranjih evropskih meja treba sodelovati pri nadzoru zunanjih meja Evropske unije,« je še povedala Meloni.

Golob, ki ga v Rimu spremljata minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vojko Volk in veleposlanik v Rimu Matjaž Longar, se bo v teku dneva sestal še s slovensko senatorko Demokratske stranke Tatjano Rojc, nato pa ga bosta sprejela predsednik senata Ignazio La Russa in predsednik poslanske zbornice Lorenzo Fontana.