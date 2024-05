Giorgia Meloni: Matteottija so ubili fašistični skvadristi

V poslanski zbornici je danes potekala komemoracija 100. obletnice smrti socialističnega parlamentarca, antifašista in novinarja ter državnega sekretarja nekdanje enotne socialistične stranke Giacoma Matteottija. Leta 1924 so ga 10. junija ugrabili in ubili fašisti. Spomnila se ga je tudi italijanska premierka Giorgia Meloni. »Danes se na tem mestu spominjamo svobodnega in hrabrega človeka, ki so ga ubili fašistični skvadristi zaradi njegovih prepričanj,« je med drugim povedala. »Matteottijev nauk nas spominja, da je demokracija prava, le če sloni na medsebojnem spoštovanju, soočanju in svobodi, nikakor pa ne na nasilju, nadvladi, nestrpnosti in sovraštvu do nasprotnika,« je še dejala. Ob njej je sedel tudi predsednik senata Ignazio La Russa, prav tako kot Meloni član desničarske stranke Bratov Italije.

»Giorgia Meloni je končno izrekla jasne besede, šlo je za fašistični umor,« je izjavo komentirala poslanka Demokratske stranke Debora Serracchiani.