»Gladio je Benečanom naredil več škode kot fašizem«

V Centralnem državnem arhivu bodo kmalu na ogled mnogi doslej še neobjavljeni dokumenti o paravojaški tajni organizaciji Gladio in o prostozidarski loži P2, ki so jo sodniki označili za kriminalno združbo. Predsednik vlade Mario Draghi je namreč odpravil državno tajnost o vpletenosti Gladia in lože P2 v teroristične atentate z neofašističnim predznakom, začenši s pokolom na bolonjski železniški postaji avgusta 1980. Premier se je za ta korak odločil ob obletnici tega atentata (zahteval je 85 žrtev), za katerega so bili obsojeni skoraj vsi storilci, ne pa »naročniki« in državni funkcionarji, ki so pri odkrivanju resnice ter krivcev metali polena pod noge preiskovalcem in sodnikom.

Odprava državne tajnosti tudi na to dokumentacijo bi bila nujno potrebna za dodatno razumevanje vloge tajne organizacije Gladio v Beneški Sloveniji, ki je od konca druge svetovne vojne vsaj do potresa leta 1976 zatrla jezikovni, kulturni in gospodarski razvoj tamkajšnjih Slovencev. V Benečiji se točno ve, kdo so bili lokalni člani Gladia, kakšni so bili njihovi načrti in kaj vsega so počenjali proti slovenskim duhovnikom in kulturnim delavcem, ni pa še vse znano in razkrito kakšne so bile njihove povezave v Rimu, kdo je za to vedel in predvsem kdo je usmerjal njihovo protidemokratično in prevratniško rovarjenje. Koristno bi bilo torej, da bi Draghi odpravil državno tajnost tudi na te dokumente. S tem bi naredil veliko uslugo resnici in Beneškim Slovencem, katerim je Gladio, kot stalno trdi monsinjor Marino Qualizza, naredil več škode kot fašizem. To se je dogajalo v demokraciji in ne v diktaturi.