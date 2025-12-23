Glasilo VZPI-ANPI Patria Indipendente o Partizanskem dnevniku

Spletno glasilo državnega vodstva Vsedržavnega združenja partizanov Italije ANPI Patria Indipendente v svoji zadnji številki v tem letu (izšla je 19. decembra) objavlja članek o zgodovini Partizanskega dnevnika, predhodnika Primorskega dnevnika. Napisal ga je Luciano Marcolini Provenza, predsednik čedajske sekcije VZPI-ANPI in pokrajinski podpredsednik furlanskega združenja.

Pisec obnavlja legendarno zgodovino Partizanskega dnevnika in njegove tiskarne Slovenija, ki si jo lahko še danes ogledamo nad Vojskim. Tiskarna, za katero skrbi idrijski Mestni muzej, je v celoti ohranjena in kot kulturnozgodovinski spomenik že od leta 1947 odprta za obiskovalce. Oba tiskarska stroja še vedno delujeta. Obiskovalci si lahko v spomin na ogled tiskarne ob pomoči oskrbnika natisnejo spominski letak.

Prva številka Partizanskega dnevnika je v ciklostirani obliki izšla 26. novembra 1943 v Zakrižu pri Cerknem, prvi tiskani izvod z zaporedno številko 235 pa 5. septembra 1944 v tiskarni Julij 63, pozneje Doberdob. Prvi tiskani izvod iz Tiskarne Slovenija je ugledal luč sveta 18. septembra 1944. Zadnja številka je bila v tej tiskarni natisnjena 1. maja 1945, še nekaj dni pa je nato časopis izhajal v Trstu. Trinajstega maja 1945 je prvič izšel pod imenom Primorski dnevnik.