Sobota, 14 februar 2026
Finančni policisti zasegli 10.000 pustnih artiklov

Ugotovili so, da niso skladni z varnostnimi predpisi

Videm |
    Finančni policisti so zasegli 10.000 pustnih artiklov, ki niso bili skladni z varnostnimi predpisi (FINANČNA POLICIJA)
Finančni policisti videmskega pokrajinskega poveljstva so skupaj s kolegi iz Čedada, Čente in San Danieleja na Videmskem zasegli več kot deset tisoč pustnih artiklov, ki niso bili skladni z varnostnimi predpisi in oglobili trinajst trgovcev. Ugotovili so, da izdelki, ki so bili naprodaj na policah v trgovinah, ki so jih obiskali, med drugim nimajo oznak o poreklu oz. etiket s podatki o proizvajalcih in uvoznikih ali navodil za uporabo in opozoril o varnosti. Oglobili so trinajst trgovcev, ki so jih tudi prijavili pristojnim oblastem.

