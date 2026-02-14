Potovanje po Japonski ob odkrivanju teles, spominov in pogledov

Daljni vzhod sploh ni tako oddaljen, odkar si na mednarodni umetniški sceni ponovno utirajo pot Japonska, Kitajska in Indija. Z Južno Ameriko je Azija med celinami, ki jih s fotografskimi razstavami radi gostijo v tržaškem Skladišču idej. Tokrat je čas za spoznavanje del japonskih fotografov na razstavi Japan - corpi, memorie, visioni (Japonska - telesa, spomini, pogledi). Predstavili so jo včeraj v družbi treh od 16 umetnikov, ki so prispevali svoj pogled na japonsko stvarnost.

Do 7. junija je na ogled več kot 80 del, v kamero ujetih predmetov, ljudi in trenutkov, iz katerih je razbrati, kako se japonska družba hitro spreminja in se istočasno drži svojih korenin. »Posnetki nam ponujajo pravo potovanje po Japonski s tremi izhodišči iz podnaslova,» je dela predstavil Guido Comis za deželni zavod ERPAC, ki je s Filippom Maggio uredil razstavo. »V Skladišče idej prinašajo zgodbe iz daljnih krajev, pripoved o hitrih spremembah in evoluciji.«

V okviru razstave, ki je na ogled od torka do nedelje med 10. in 19. uro, je v sodelovanju s fundacijo Japan Fundation nastal katalog, ki sta ga uredila Maggia in Comis.