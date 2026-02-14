Pustna nedelja povečini sončna, v ponedeljek prehodna nestanovitnost

Danes zvečer se bo ob odhodu ciklona z vremensko fronto vreme od zahoda postopno izboljšalo. Zapihala bo povečini šibka burja.

Jutri se bo s prehodno okrepitvijo anticiklona, ki bo proti nam preusmerjal bolj suh severni zrak, vreme izboljšalo in marsikje vsaj delno razjasnilo. Pihala bo šibka burja. Zlasti zvečer bo začel pritekati hladnejši zrak. Čez dan bo zlasti v krajih s sončnim vremenom v primerjavi z minulim dogajanjem kar toplo. Najvišje dnevne temperature se bodo zlasti na Goriškem in še ponekod drugod v nižinah lahko dotaknile 14 ali 15 stopinj Celzija.

Na pustni ponedeljek bo, kot kaže, vremensko dogajanje nekoliko bolj razgibano, kot je kazalo še do pred nekaj dnevi. Naše kraje bo od severa dosegel ciklon s hladnejšim zrakom, ob katerem se bo prehodno povečala nestanovitnost. Dopoldne bo še prevladovalo delno jasno ali zmerno oblačno vreme, v popoldanskih urah pa je možno, da se bodo ponekod prehodno pojavljale padavine, lahko tudi v obliki ploh. Ob dotoku hladnejšega zraka (na višini 1500 metrov pričakujemo temperaturo od -1 do -2 stopinji Celzija) se bo meja sneženja spuščala. Ni izključeno, da se bo kakšna snežinka lahko prikazala, sicer brez večjih nevšečnosti, tudi v najvišjih vzhodnih predelih Kraške planote.

V torek se bo vreme znova izboljšalo in razjasnilo. Nekoliko hladneje bo.