Golob napovedal nadomestilo za prostovoljce

Predsednik slovenske vlade Robert Golob je ob današnjem obisku regijskega štaba civilne zaščite v Kostanjevici na Krasu napovedal finančno nadomestilo za prostovoljne gasilce in druge prostovoljce, ki sodelujejo v akciji gašenja požara. Po njegovih besedah gre sicer za simbolično gesto, a meni, da je treba »tudi takšno simboliko narediti«. Kot je napovedal, je vlada to že sprejela na današnji dopisni seji. Nadomestilo znaša 63 evrov za gasilce in prostovoljce, ki pri gašenju sodelujejo do osem ur na dan, in 94,50 evra za tiste, ki pri gašenju sodelujejo več kot osem ur na dan. Vlada bo sredstva zagotovila iz sredstev proračunskega sklada za razvoj nevladnih organizacij.