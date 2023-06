Golob prepeljal Plenkovića v Moldavijo

Hrvaškega premierja Andreja Plenkovića je danes v Moldavijo prepeljal z letalom slovenski premier Robert Golob. Vest je obelodanil Plenković na twitterju, pri čemer se je Golobu zahvalil za prijateljsko gesto. Uradnega letala hrvaške vlade namreč še niso popravili po okvari v začetku maja, ko je moral Plenković odpotovati v London na slovesnost ob kronanju Karla III. »Zahvaljujem se slovenskemu premierju Robertu Golobu za prijateljsko dejanje. Skupaj sva odpotovala na zasedanje Evropske politične skupnosti v Moldaviji, kjer se bova pogovarjala o političnih in varnostnih izzivih, ki nastajajo v Evropi in bova potrdila svojo neprekinjeno podporo Ukrajini. Gradiva dobrososedske in prijateljske odnose,« je zapisal hrvaški premier. Evropska politična skupnost skupno vključuje 47 držav, med njimi vseh 27 članic Evropske Unije, Veliko Britanijo, države Zahodnega Balkana, Turčijo in države Kavkaza. Prvič je zasedala oktobra lani v Pragi.