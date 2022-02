Gorenjka ima tržaške korenine

Tovarna Gorenjka letos praznuje sto let, le redki pa vedo, da ima priljubljena slovenska čokolada tržaške kronine.

Obletnico bodo v Mestnem muzeju Radovljica junija obeležili s posebno razstavo o stoletni zgodovini tovarne. Zato prosijo za pomoč pri zbiranju spominov in predmetov iz Gorenjke. Kot je za STA povedala kustosinja Mestnega muzeja Radovljica Katja Kreutz Praprotnik, intenzivno zbirajo različne predmete. »Za nas je zanimivo vse, kar je povezano z Gorenjko, od starih fotografij čokolade, proizvodnje ali denimo delavcev na sindikalnem izletu, do starih ovitkov čokolade, propagandnih materialov, letakov, plakatov in koledarjev,« je pojasnila.

Kot posebej zanimive je izpostavila tudi spomine ljudi, ki so v Gorenjki nekoč delali ali bili kako drugače povezano z njo. »Gre za spomine, ki jih je vredno ohraniti za naše zanamce, saj si ljudje že sedaj težko predstavljajo, kako je potekalo delo pred drugo svetovno vojno in tudi po njej,« je pojasnila. Verjame, da se bodo ljudje opogumili in jim zaupali svoje spomine, tako kot tedaj, ko so zbirali spomine na Almiro ali pa na kuharja Ivana Ivačiča. Za spodbudo je Katja Kreutz Praprotnik zaupala tudi svoj spomin iz dijaških časov, ko je decembra Gorenjka ob obilici dela potrebovala pomoč. »Dijaki smo hodili vsako soboto pomagat pakirat sladke čokoladice in se jih tudi dobro najedli,« je povedala.

Pri pripravi razstave, ki bo predvidoma na ogled od začetka junija do konca oktobra, muzej sodeluje tudi z družino Zavrtanik, ki je bila ustanoviteljica tovarne. Proizvodnjo čokolade je namreč v Lescah leta 1922 začel tržaški Slovenec Adolf Zavrtanik, ki je iz topovskih granat izdelal valjčni stroj za drobljenje kakava. Zavrtanik se je sicer rodil v Solkanu leta 1882, po izobrazbi je bil trgovec, preselil pa se je v Trst, kjer je imel trgovino v Ulici Porta, kasneje pa je delal v tovarni čokolade Lejet. Z ženo Gemmo Babuder in s petimi otroki je v takratno Kraljevino Jugoslavijo pobegnil leta 1921, ko so fašisti začeli preganjati Slovence. Leta 1928 so Zavrtanikovi zgradili tovarno s sodobnimi stroji. Takrat so na leto izdelali okoli 15 ton čokolade in čokoladnih izdelkov. Zaradi kakovosti so njihove čokolade slovele daleč naokrog, tako so bili med njihovimi rednimi kupci tudi člani kraljeve družine Karadžordžević.