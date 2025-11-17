Goriška listina za krepitev manjšinske radiotelevizije

Predstavniki dvanajstih po ustavi in zakonu 482 iz leta 1999 zaščitenih narodnih manjšin in manjšinskih skupnosti v Italiji so včeraj ob koncu dvodnevnega posveta o izvajanju omenjenega zakona sprejeli Goriško listino. V njej so izpostavili potrebo po učinkovitejši manjšinski zaščiti na področju javnih radijskih in televizijskih kulturnih ter informativnih programov.

Posvet je organiziralo Društvo mladih Slovencev v Italiji DM+ v sodelovanju z Novinarsko zbornico, novinarskim sindikatom FNSI in drugimi sindikalnimi zvezami ter s podporo javnih ustanov. Sprejeta listina izpostavlja potrebo, da se manjšinam zagotovi učinkovitejša raven dnevnega informiranja preko javne radiotelevizijske službe. Ponudba mora biti kvalitetna, pluralna, inkluzivna in zanesljiva, obenem naj bo instrument za konkretno udejanjanje demokracije in družbene kohezije. Tudi manjšim jezikovnim skupnostim mora biti zagotovljena vsaj minimalna raven didaktičnih vsebin za mlade in produkcij za promocijo kulturnih posebnosti in specifičnih dogodkov teh skupnosti.