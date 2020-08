Gorivo po znižani ceni v FJK odslej ugodnejše

Deželni odbor FJK je po predlogu odbornika ze energijo Fabia Scoccimarra zvišal prispevke za znižano ceno bencina v deželi. Do 30. septembra bodo prispevke v t.i. prvi coni, v katero sodijo tudi denimo Trst, Gorica in Špeter, zvišali za 8 centov na liter za bencin in za 6 centov na liter za dizelsko gorivo. Po novem bodo prispevki za bencin znašali 29 centov na liter, za dizelsko gorivo pa 20 centov na liter.

Prodaja goriva po ugodnejših cenah se bo začela v prihodnjem tednu. Deželna uprava je zvišanje prispevkov sprejela, da bi omejila težave deželnih črpalkarjev zaradi posledic pandemije in da bi prav tako nudila pomoč proizvodnji ter družinam.