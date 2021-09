Sežanski policisti so bili obveščeni o nezakonitih odpadkih v naravnem okolju. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je 38-letni državljan Italije v bližini Koprive pri Sežani v naravno okolje odvrgel t.i. salonitne plošče oz. strešne kritine. Zoper moškega bo Inšpektorat RS za okolje in prostor izvedel ustrezen ukrep.