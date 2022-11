Gradnja NUK II prihodnje leto, končan naj bi bil leta 2026

Predsednik vlade Robert Golob in minister za izobraževanje, znanost in šport Igor Papič sta ob današnjem obisku NUK napovedala, da je gradnja NUK II končno postala realnost. So tik pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja, gradnjo bodo začeli prihodnje leto.

Vrednost projekta, ki naj bi bil končan leta 2026, je 102 milijona evrov. Predsednik vlade Robert Golob je v izjavi za medije izpostavil, da so knjižnice pomembne za razvoj naroda. Niso le prostor za branje in učenje, za gradnjo osebnosti in pridobivanje znanja, ampak so tudi prostor za srečevanje in spoznavanje novih idej. In NUK II je zasnovan ravno v tem duhu, da bo odgovarjal vsem izzivom današnjega časa ter spodbujal spoznavanje in kreiranje novih idej ter znanj za prihodnost.