Hladna fronta je dosegla Alpe (foto)

Hladna vremenska fronta je od severa v prvih popoldanskih urah že dosegla Alpe, kjer povečini močno sneži in se je ozračje občutno ohladilo. V prihodnjih urah se bo spustila do ostalih predelov in se bo tudi v nižinah in ob morju vreme poslabšalo. Pojavljale se bodo močne padavine, deloma plohe in nevihte, zapihala bo burja, temperatura pa se bo spuščala. Zvečer ali v prvem delu noči ni izključeno, da bo tudi v višjih severovzhodnih predelih Kraške planote prehodno snežilo.