Holokavsta se ne sme enačiti s koronskimi ukrepi

Preživeli holokavsta so obsodili vse pogostejše primerjave njihovega trpljenja z ukrepi, sprejetimi v času pandemije novega koronavirusa. Gibanje za boj proti antisemitizmu (CAM) je danes objavilo poročilo o trivializaciji holokavsta na internetu, kjer je bilo ugotovljenih več kot 60 milijonov primerov povezovanja pandemije in holokavsta. Poročilo CAM navaja, da se zanikanje holokavsta hitro širi in postaja vse večji del glavnega diskurza o holokavstu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Politiki v Evropi, ZDA in celo Izraelu so omejitve širjenja koronavirusa primerjali z nacističnimi zločini nad Judi, kar po mnenju predsednika CAM Sache Roytmana Dratwe koristi izključno zanikovalcem holokavsta. Politike in širšo javnost je pozval, naj ta zaskrbljujoči trend vzamejo resno.

V poročilu so svoje mnenje izrazili tudi številni, ki so preživeli holokavst. Vera Grossman Kriegel je bila kot otrok podvržena krutim medicinskim poskusom, ki jih je na ljudeh v Auschwitzu izvajal nacistični zdravnik Josef Mengele.

Primerjave med Mengelejem in obveznim cepljenjem se ji zdijo zelo zaskrbljujoče. »Danes dobivamo injekcije, da živimo, med holokavstom pa smo jih dobili, da bi umrli,« je dejala.

V študiji so preučevali objave na družbenih omrežjih ter na spletnih straneh z novicami in v forumih v različnih jezikih. Velika večina primerjav, 57 milijonov, je bila napisana v angleščini, na drugem mestu pa je bilo 2,6 milijona objav v hebrejščini.

Poročilo je bilo objavljeno teden dni pred mednarodnim dnevom spomina na holokavst, ko naj bi Nemčija in Izrael v ZN predstavila skupno resolucijo proti zanikanju holokavsta.